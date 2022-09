Gianni Morandi per la prima volta mostra le ustioni dopo l’incidente

Diciassette mesi dopo l’incidente, Gianni Morandi pubblica una foto e mostra per la prima volta le mani ustionate. Tolte le bende e conclusa la riabilitazione, il cantante di Monghidoro ha deciso di condividere con il suo pubblico una parte importante della sua vita dopo il dramma vissuto l’11 Marzo 2021.

Sul volto di Gianni Morandi il sorriso non manca mai. Anche nei momenti difficili, il cantante bolognese ha sempre reagito con positività, affrontando le difficoltà della vita con una impareggiabile forza d'animo. È accaduto anche dopo il terribile incidente di marzo 2021, quando ha riportato delle gravi ustioni per una caduta dentro un rogo di sterpaglie.

Gianni Morandi, con una foto sui social, mostra per la prima volta le sue mani ustionate e rivela i danni causati dall’incidente del quale era stato vittima nella primavera del 2021. Sotto lo scatto scrive: “Voglia di urlare!!!”



Gianni Morandi non ha mai fatto mistero del lungo iter riabilitativo a cui si è dovuto sottoporre e ora, attraverso i suoi attivissimi canali social, ha deciso per la prima volta di mostrare le sue mani, forse la parte del corpo maggiormente colpita dall'incidente in campagna.

Fino a oggi Gianni Morandi era sempre stato attento a non mostrare quanto l’incidente aveva segnato la sua pelle. Nelle foto e nei video pubblicati sulle sue pagine di Instagram e di Facebook, l’artista aveva nascosto le cicatrici delle ustioni, che hanno coperto gran parte del suo corpo in seguito alla caduta nelle fiamme, mentre stava bruciando sterpaglie nel giardino della sua abitazione bolognese nella primavera dello scorso anno.

Il ricovero immediato all’ospedale Maggiore di Bologna, ustioni alle mani e alle gambe e poi il trasferimento in serata presso il centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. “Bruciature sul 15% del corpo, mani, gambe e anche un orecchio, il dolore è tanto e “quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano”.

Così aveva raccontato poche settimane dopo l’incidente il cantante bolognese.

Mentre le ustioni su gambe, schiena e mano sinistra si erano rivelate di minore entità, Morandi si era dovuto sottoporre ad un primo intervento d’urgenza alla mano destra e successivamente ad un secondo, dopo il quale è cominciato un lungo periodo di riabiliazione: “La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione, è ancora molto lungo. Diamoci da fare!”.

Da allora le sue condizioni di salute sono andate via via migliorando e il cantante ha ripreso tutte le sue attività, cercando di tenere però sempre protetta la mano operata. Adesso finalmente è arrivato il momento della definitiva rimozione dei bendaggi e con la fine del percorso di recupero fisioterapico il cantautore ha sorpreso tutti con questo scatto.