Gianrico Carofiglio si offre come cavia per il vaccino italiano

Caserta - Gianrico Carofiglio si offre -generosamente- come cavia. È cominciata oggi a Caserta la sperimentazione del nuovo vaccino tutto italiano che sarà prodotto dalla Reithera. Tra i cinque i volontari a cui è stato somministrato, lo scrittore ed ex parlamentare, Gianrico Carofiglio.

“Non mi sento un eroe, ci sono tanti altri volontari che fanno la stessa cosa – ha detto Carofiglio prima di entrare nel centro di sperimentazione dell’ospedale di Caserta - Ho deciso di aderire - ha aggiunto - parlando casualmente con il mio amico, il dottor Paolo Maggi responsabile dell’Unità Operativa malattie infettive dell’ospedale di Caserta che mi ha detto di questa sperimentazione. Mi è venuto del tutto spontaneo dire: “voglio partecipare anch’io”.

Carofiglio è arrivato intorno alle 9,30 ed è uscito poco dopo le 13. Prima dell’inoculazione del vaccino, Carofiglio, come gli altri volontari, è stato sottoposto a tampone per verificare la positività o meno al Covid 19. Nel corso della permanenza nel centro di sperimentazione, gli infermieri e i medici del reparto hanno anche trovato il tempo per far firmare copie dei libri scritti da Carofiglio.

Carofiglio ritornerà a Caserta per la seconda dose del vaccino tra 21 giorni.