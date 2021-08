Giarratana, San Bartolomeo: sensazionale show pirotecnico VIDEO

Giarratana – Assordante e spettacolare show oggi davanti alla chiesa Madre di Giarratana, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo. Gli organizzatori hanno fatto le cose in grande quest’anno, per rifarsi di quello passato: "A sciuta, forse si ricomincia… il folklore, i colori, le radici e le tradizioni che ci mancavano, da esternare al mondo" scrive il sito Annacati, condividendo le immagini sul web.

E non finisce qui: alle 18, in piazza Vittorio Veneto, l’esecuzione di marce sinfoniche del corpo bandistico Vincenzo Bellini; alle 20, sempre in piazza, la messa solenne col coro parrocchiale Regina Coeli; infine alle 21, nuovo spettacolo pirotecnico in notturna.