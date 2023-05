Giochi matematici all'istituto Dantoni di Scicli

Scicli - Da alcuni anni l’Istituto Comprensivo “Giovanni Dantoni” partecipa attivamente ai Giochi Matematici organizzati dall’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) e dal Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano.

Per affrontarli non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente impegnativo ma occorre una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

L’adesione ai “Giochi Matematici” intende offrire agli alunni della scuola la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma "tradizionale". Lo scopo è favorire un positivo approccio degli alunni alla disciplina, per migliorarne il livello di preparazione nella scuola di base e motivare l’interesse nei confronti della stessa.

Alle gare dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, svolti in diverse fasi, hanno partecipato sia gli alunni della Scuola Primaria (per intero classi III, IV e V) sia della Scuola Secondaria di primo grado (51 alunni divisi rispettivamente in: 21 Categoria S1; 14 Categoria S2 e 16 Categoria S3). Ai “Giochi d’Autunno” e ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, organizzati dal Centro di ricerca Pristem, hanno partecipato solo i precedenti 51 alunni della secondaria di primo grado con le categorie C1 (35 studenti di prima e seconda media) e C2 (16 studenti di terza media). Di questi alunni Drago Andrea della classe V A della scuola primaria ha superato le selezioni e parteciperà il 14 Maggio alle Finali Nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si terranno a Palermo mentre, si sono qualificati alle Finali Nazionali dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici quattro alunni della scuola secondaria di primo grado:Carbone Cristiano (I C); Ferro Federico (I A); Aparo Damiano (II A) e Santospagnuolo Matteo (II B) i quali si recheranno a Milano il 13 Maggio per partecipare alla fase nazionale.I nostri alunni, come tutti gli altri concorrenti, hanno avuto e avranno la possibilità di mettersi a confronto con coetanei di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva. Sempre da alcuni anni i nostri alunni partecipano a “The big Challenge” un concorso online di lingua inglese che mette a confronto gli studenti di Francia, Spagna, Germania, Polonia, Austria, Belgio e Italia sulle conoscenze acquisite di lingua e cultura del mondo anglofono.

Quest’anno, in Italia, hanno aderito 20.749 studenti e i siciliani erano in 1.995 così suddivisi: 154 sono stati gli alunni partecipanti della classe V primaria; 650 gli alunni partecipanti della classe prima secondaria I grado; 652 gli alunni partecipanti della classe II e 539 gli alunni della classe III. L’istituto comprensivo Giovanni Dantoni è stato rappresentato da 108 partecipanti e con orgoglio le insegnanti condividono il successo a livello regionale di Mohamed Aziz Limam ( V classe primaria) 4° classificato su 154 partecipanti; Amy Assenza Parisi ( classe I, secondaria) 13° su 652 sfidanti; Chanel Voi ( classe II, secondaria) 33° su 652 e Niccolò Venticinque ( classe III, secondaria) 42° su 539 concorrenti.