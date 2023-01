Gioielli Miluna: per brillare come una Miss!

Miluna gioielli, una vera istituzione, simbolo indiscusso di femminilità e bellezza al naturale. I bijoux Made in Italy della maison Miluna sono oggi riconosciuti da diverse generazioni, sfoggiati tutti i giorni o nelle occasioni più speciali, sono gioielli senza tempo ma anche iconici. Scopriamo la storia di Miluna, il fortunato sodalizio con il Concorso di Miss Italia, dove acquistare online in sicurezza e le collezioni assolutamente da avere, da regalare o da farsi regalare.

Miluna gioielli, una storia lunga un sogno

Il marchio Miluna, 100% Made in Italy e amato oggi anche in tutto il mondo, fa parte dell'azienda gioielliera Cielo Venezia 1270. L’origine del suo nome è uno splendido mix tra verità e leggenda: si narra che a coniarlo fu un nobile veneziano, che come pegno d'amore per l'amata, che chiamava “Oh mia Luna”, donò un diamante come simbolo della sua devozione e fedeltà. Oggi, l’obiettivo di Miluna è far sentire qualunque donna che indossi i Gioielli Miluna come quella fanciulla corteggiata e desiderata, grazie al fascino e l’eleganza dei preziosi Miluna.

Miluna e Miss Italia, un legame indissolubile diventato cult

Miluna gioielli è da diversi anni associato al concorso di bellezza più amato di sempre: Miss Italia. Dal 1997 infatti il marchio Miluna è il brand ufficiale della manifestazione e per l'occasione sono stati realizzati bijoux ad hoc e soprattutto magnifiche tiare per le vincitrici. Sono moltissime le donne, sia giovanissime sia più mature, che attendono con ansia ogni anno le nuove capsule Miss Italia firmate Miluna perché contraddistinte da dettagli glamour e di tendenza ma anche da linee classiche ed evergreen. Non potevano non essere i gioielli Miluna ad abbracciare un concorso del genere, l'unico in Italia a mettere in risalto la vera bellezza naturale, la più autentica e semplice.

Miluna gioielli: le collezioni iconiche

Tra le collezioni iconiche di Miluna gioielli non possiamo non citare quelle di Miss Italia, oggi simbolo dell'intera maison. Ci sono però anche altre capsule che hanno reso, negli anni, ancora più famoso e ben riconoscibile l'intero brand. Scopriamo quali sono i mai più senza Miluna, gioielli fatti per essere mostrati, regalati, vissuti, amati.

I gioielli di Miss Italia, tante collezioni che accomunano la bellezza più autentica e naturale. All'interno di queste capsule ci sono gioielli adatti davvero a tutte e da sfoggiare senza limite con gli outfit più diversi. Sono preziosi con perle chiare, realizzati in oro giallo, argento e oro rosa e anche tempestati di diamanti luminosissimi.

Le gemme, collezioni caratterizzate dall'utilizzo di vere gemme preziose, o di prodotti artificiali ma altrettanto splendenti e luminosi. Tra i mai più senza Miluna gioielli con pietre citiamo gli anelli tempestati di brillanti e con pietra colorata al centro, simbolo di tendenza ma anche di raffinatezza innata. A completare l'allure esclusivo non possono mancare bracciali, orecchini e collier per realizzare parure ideali nei momenti più importanti e da portare con gli abiti più chic.

Le perle Miluna gioielli sono eccezionali, di rara bellezza, veri bijoux iconici e che metteranno in risalto qualsiasi donna, ciascun incarnato e mood. All'interno di queste capsule si trovano intere parure raffinatissime, minimali o al contrario iper luxury: scegliere il gioiello ideale è facile anche per trasmettere un messaggio a chi lo riceverà.

Acquistare online i gioielli Miluna: vantaggi e siti consigliati

Acquistare online i Gioielli Miluna è facilissimo e anche sicuro. Come fare? Semplice, bastano pochi clic su MiRaggi.com, uno degli e-commerce dedicati ai gioielli e agli orologi tra i più amati del web, e consigliati. Online trovi tanti vantaggi tutto l'anno, sconti dedicati e promozioni per chi si iscrive alla newsletter.