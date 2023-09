Giornalisti: a Bruxelles vincitori premio Europa si racconta

Visita alle istituzioni europee a Bruxelles per i cronisti siciliani vincitori della prima edizione del premio giornalistico "Po Fesr, l'Europa si racconta", che ha assegnato riconoscimenti agli autori dei migliori articoli, reportage e servizi cartacei e on-line sull'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. L'iniziativa è stata organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione e dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Stamani la delegazione siciliana ha incontrato i funzionari della Dg Regio della Commissione Ue, Matteo Salvai e Luca Mattiotti, negli uffici della Direzione generale Politica regionale e ha partecipato alla conferenza stampa della Commissione Ue, che oggi era incentrata sul tema sulla cyber security. All'incontro con i giornalisti provenienti dai diversi Paesi dell'Unione sono intervenuti Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario europeo per l'Economia, Nicolas Schmit, commissario per il Lavoro e i diritti sociali e Dana Spinant, vice portavoce della presidente Ursula Von der Leyen. Quest'ultima, durante il suo intervento in conferenza stampa, ha salutato la delegazione siciliana, ringraziandola della partecipazione.

La delegazione in visita a Bruxelles è composta dai giornalisti vincitori del premio, Andrea Cannizzaro (I Love Sicilia), Paolo Buda (Lagazzettadelcalatino.it), Salvo Ricco (ANSA) e Valentina Bongiovanni (Alpa TV), dal presidente e vicepresidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, Roberto Gueli e Salvo Li Castri, e dal dirigente e funzionario del Servizio 1 "Comunicazione" del dipartimento Programmazione, Angela Antinoro e Marco Tornambé.

Il programma della attività procederà con la visita delle sedi Rai e ANSA di Bruxelles. Domani la delegazione si recherà al Consiglio europeo e al Parlamento Ue, dove incontrerà gli europarlamentari siciliani. Infine una tappa anche al museo "Casa della Storia Europea".