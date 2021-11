Giornata dell'infanzia, che fascino San Matteo a Scicli

Scicli - La giornata dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata istituita nel 1954 e viene celebrata il 20 Novembre di ogni anno. Nel 1989 l'Assemblea Generale ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Per il club Kiwanis é un importante appuntamento annuale, che celebra con attività rivolte ai bambini, agli adolescenti e a tutti gli educatori, perché é sempre più importante avere genitori, docenti, catechisti, istruttori competenti, capaci di seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita.

Quest'anno la presidente del club di Scicli, Nella Di Stefano, ha previsto nel suo programma dell'anno sociale tre iniziative. Mercoledì 17 novembre il pedagogista dott. Giuseppe Raffa ha interloquito online, con gli alunni della scuola Vittorini, sui rischi e le opportunità della rete. Per due sere il monumento simbolo della nostra città, San Matteo, é stato illuminato con luce blu. Sabato 20 novembre, a Palazzo Spadaro, la cerimoniera del club Giovanna Manenti ha presentato il libro "Generazione sospesa" del dott. Giuseppe Raffa, che ha relazionato sulle problematiche degli adolescenti "nativi digitali". Ampio spazio é stato dato al dibattito. É stata particolarmente gradita la presenza di una rappresentante dei capi scout e di alcuni docenti. Si sono create le basi per il lavoro di rete (famiglia- scuola-associazioni) tanto suggerito dal dott.Raffa, come forma di prevenzione del disagio degli adolescenti. Soci del club e ospiti presenti sono intervenuti per ringraziare il dott. Raffa per le informazioni date e hanno dichiarato che l'incontro é stato un arricchimento per tutti i presenti.

La foto del colle di San Matteo è di Emanuele Nifosì.