Giornata della prematurità: futura mamma si laurea in ospedale

Ragusa - Nella Giornata per la prematurità, una giovane futura mamma ragusana, Federica Panusa, 25 anni, si laurea in ospedale. Succede a Ragusa dove una ragazza, ricoverata presso il reparto di Ostetricia del Giovanni Paolo II per minacce di parto prematuro a 27 settimane di gravidanza, ha coronato il suo percorso di studi online.

"Queste mamme e i loro piccoli, talvolta piccolissimi, hanno sempre qualcosa in più. Non sottovalutiamoli, mai". E il direttore della Unita' operativa di Neonatologia Francesco Spata, ricordando la Giornata della prematurità, aggiunge: "Quando un bambino nasce pretermine, e viene curato in terapia intensiva neonatale, passa, improvvisamente, dalla condizione protetta e ovattata dell'utero materno, a un ambiente più freddo e ricco di stimoli. Ecco perchè è importante dare al piccolo la possibilità di ritrovare il suo mondo attraverso il contatto costante con il genitore, la carezza di un operatore e l'ascolto della musica giusta".