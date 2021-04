Giornata della Terra, e questa è la meravigliosa terra della Sicilia VIDEO

Ragusa - La Giornata della Terra, si festeggia in tutto il mondo il 22 aprile dal 1970. L'evento, istituito dall'Onu e che coinvolge regioni, enti e organizzazioni ambientaliste, è nato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela delle risorse naturali con l'uso di una tecnologia green e innovativa e sui problemi dell'ecosistema, legati ai cambiamenti climatici e allo sfruttamento dell'uomo. Tema di quest'anno è Restore Our Earth: riparare e riabilitare il pianeta; quindi non solo aiutare la Terra ma anche correggere i danni già fatti.

Tra le soluzioni, oltre ai processi naturali e alle tecnologie sostenibili, ci sono il riciclo dei materiali, la protezione delle specie minacciate e il divieto di usare prodotti chimici dannosi e di distruggere habitat fondamentali come i boschi umidi. Tutela, sostenibilità e salvaguardia ambientale sono gli obiettivi comuni delle organizzazioni che promuovono uno stile di vita consapevole e che celebrano il benessere dell'ambiente e quindi dell'umanità. Coldiretti Sicilia celebra l'iniziativa pubblicando sui suoi canali social le immagini straordinarie di una gigantesca distesa di grano: “Oggi è la #giornatamondialedellaterra – scrive l’associazione - e questa è la meravigliosa terra della Sicilia”.