Giornate Fai di autunno: un weekend indimenticabile a Modica

Modica - Concluse le giornate Fai d’autunno, in cui gli alunni dell’Istituto “Santa Marta – E. Ciaceri” hanno fatto da ciceroni nelle sale del Museo Civico “F. L. Belgiorno” e nelle stanze dedicate al poeta Salvatore Quasimodo, presso il Palazzo della Cultura di Modica, è d’obbligo chiedersi che impressioni ne abbiano avuto i protagonisti: - “Mi è dispiaciuto che sia finita! È stato bellissimo parlare con estranei della storia della nostra città, vedere nei loro occhi lo stupore, l’interesse, la partecipazione…” - “Per la prima volta sono stato io a spiegare agli adulti e non gli adulti a me, ho sentito di avere una grande responsabilità.” - “E abbiamo anche parlato in inglese, mettendoci in gioco e misurandoci con la lingua straniera in un contesto diverso da quello scolastico, anche improvvisando.” - Mi sono sentito importante, sono stato fiero di me stesso!” - “Da rifare assolutamente”.

Le parole dei ragazzi esprimono in maniera chiara e diretta quanto alto sia stato il valore culturale e formativo di questa esperienza che li ha visti misurarsi con quello che, in termini didattici, si chiama “compito di realtà”: risolvere una situazione problematica complessa e nuova, quanto più vicina al mondo reale. Ci sono riusciti in maniera esemplare, affrontando l’inevitabile imbarazzo con l’innocenza tipica dell’età: grande soddisfazione tra i numerosi visitatori che sono stati accolti con il sorriso, condotti con disinvoltura nel percorso previsto e hanno potuto apprezzare la padronanza degli argomenti, la competenza, l’attenzione e la serietà degli alunni. Attento e preciso il lavoro di preparazione svolto dalle insegnanti di Arte e Lettere dell’Istituto, rimaste piacevolmente sorprese dai risultati che hanno di gran lunga superato le attese. Evidente la soddisfazione della Dirigente Scolastica Prof. ssa Grazia Basile che, ad appena due mesi dal suo insediamento, raccoglie i primi frutti di un accurato lavoro di organizzazione, volto ad un modo diverso e più stimolante di fare Scuola, che ha contagiato anche la componente docenti. Importante per i ragazzi aver ricevuto tra gli ospiti anche il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha tenuto a sottolineare la valenza civica di tale attività con queste parole: “il museo è la casa di tutti noi ed è importante prendersi cura della città e del suo patrimonio artistico e culturale”. Un ovvio e sentito ringraziamento al Direttore del museo Dott. Di Stefano e al FAI, che hanno permesso di vivere un piacevole, interessante ed insolito week end autunnale all’insegna dell’arte, della storia locale e dello stare insieme con l’obiettivo di crescere umanamente e culturalmente.