Il giorno e la notte, il Decamerone del lockdown

ROMA, 14 GIU IL GIORNO E LA NOTTE di Daniele Vicari è non solo l'unico film italiano girato durante il lockdown, ma anche l'unico ambientato nelle rispettive 'case prigione' degli attori protagonisti divenute set. Ovvero il primo esempio di smart filming per il quale il regista, da casa sua, ha coordinato il lavoro degli attori rimasti nelle rispettive abitazioni. E questo in una sorta di Decamerone del lockdown. Quattro le storie raccontate nel film, disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 17 giugno con la distribuzione italiana e internazionale Fandango. Siamo a Roma dove a causa di un attentato terroristico viene imposto alla popolazione di non uscire di casa: cosa accade alle coppie costrette dentro le pareti domestiche, senza possibilità di fuga? È il momento del confronto e della verità. Ecco le storie. Tutto parte con il raglio di Diego, l'asino di Luca (Matteo Martari) ricercatore universitario in un agriturismo del Veneto che chatta e telefona compulsivamente a Ida (Isabella Ragonese), una donna solare con cui ha avuto una relazione di una sola notte. Ci sono poi Andrea (Francesco Acquaroli) e Beatrice (Barbara Esposito), coppia in lutto dopo la morte del figlio. Lei ha avuto una storia con un altro uomo, non ancora del tutto chiusa; lui è invece entrato in una spirale che l'ha condotto a chiudersi in se stesso e a perdere il lavoro, senza mai confessarlo alla moglie. Anna (Elena Gigliotti) è invece una giovane attrice raggiunta in casa dal fidanzato, Manfredi (Dario Aita), che fa il suo stesso mestiere ma con più successo e trascurando totalmente il loro rapporto. E tutto questo diventa esplosivo. La notizia del possibile attentato sorprende poi il corniciaio Marco (Vinicio Marchioni) nel suo laboratorio, dove bussa alla porta Marcella (Milena Mancini), la donna molto attraente di Sergio (Giordano De Plano) suo miglior amico. Riuscirà Marco, da sempre innamorato di lei, a non farsi prendere dalla tentazione ora che se la ritrova per tutta la notte nel suo laboratorio? "Il principio con il quale nasce questo film è stato quello di buttare il cuore oltre l'ostacolo. È stato in tutto e per tutto un atto vitalistico contro ciò che ci circondava", dice il regista. (ANSA).