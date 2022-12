Giorno più corto dell'anno annuncia inverno, ma in Sicilia è primavera

Catania - Il giorno più corto dell’anno annuncia l’inizio dell’inverno: questa giornata così breve coincide, infatti, con il solstizio d’inverno, che cadrà esattamente oggi 21 dicembre alle 22,48 ora italiana. Contrariamente a quanto comunemente pensato quindi, non è Santa Lucia, il 13 dicembre, il giorno più corto dell’anno: oggi il Sole tramonterà circa 3 minuti dopo, alle 16,44, ma è sorto anche più tardi, alle 07,37, restando dunque sopra l’orizzonte circa 2 minuti in meno rispetto al 13.

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto al precedente, e si riallinea poi ogni quattro anni in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare lo slittamento delle stagioni rispetto al calendario. Il giorno del solstizio d’inverno è il più corto dell’anno per tutti i luoghi dell’emisfero settentrionale e il più lungo per quelli dell’emisfero meridionale.

Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre e coincide con il momento in cui il Sole, nel suo moto apparente nel cielo, si posiziona nel punto più basso: in questo giorno, quindi, il Polo Sud è rivolto verso la nostra stella, mentre sul nostro emisfero i suoi raggi illuminano una superficie minore di quella che rimane in ombra. Infatti, in una zona compresa tra il Circolo Polare Artico ed il Polo Nord, durante il solstizio d’inverno il Sole non sorge affatto, dando luogo a 24 ore di buio.

Sebbene oggi inizi ufficialmente l'inverno però in Sicilia in questi giorni sembra primavera. L’anticiclone africano che si sta consolidando in queste ore sul Mediterraneo, tende a stabilizzare il clima, favorendo l’aumento delle temperature con valori che potranno arrivare nell'Isola anche a 25 gradi. Temperature oltre la media, al Sud potrebbero toccare i 25 gradi. Quest’anno, quindi, le feste natalizie saranno decisamente calde, anche 7-8°C oltre la media del periodo.

Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza dell’Anticiclone di Natale almeno per una settimana, con temperature miti e gradevoli

Dopo le feste di Natale però tornerà tutto come prima. I modelli indicano la possibilità di un crollo delle temperature dopo il 29 dicembre. Ma è ancora presto per fare previsioni attendibili.