Ciclista minorenne muore in un incidente stradale

Messina - Un ciclista, minorenne del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato investito da un furgone a Gualtieri Sicaminò. I sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente con un elicottero del 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare.

Pare che il ciclista sia stato travolto da un camion impegnato nei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale. Al momento, sulla strada di Sicaminò sono in corso degli interventi di messa in sicurezza. Sul posto i soccorsi e i carabinieri. Il tagazzo era privo di documenti e i carabinieri stanno anche cercando di capire se avesse con sé un telefono cellulare.