Giovanissimi intubati: in Italia cambia l’identikit dei contagiati Covid

Milano - Con il virus è mutata anche la fascia d’età colpita. Un 14enne senza patologie pregresse è stato ricoverato in terapia intensiva, al policlinico Sant'Orsola di Bologna, trasportato d’urgenza in ambulanza a causa dell’aggravarsi improvviso delle condizioni di salute. Nello stesso ospedale è ancora in prognosi riservata e in rianimazione una bambina di 11 anni, entrata in reparto qualche settimana fa. Nel bolognese a gennaio una 20enne, apparentemente sana, è morta di Covid nel giro di pochi giorni. A Padova un 21enne è attaccato al respiratore dal 26 febbraio. A Macerata un 29enne, senza malattie, ha lottato per più di una settimana fra la vita e la morte e non sta ancora bene. Sono solo gli ultimissimi casi di un trend in crescita tra le fasce più giovani della popolazione, in particolare per l’età 6-18 anni. Certo al fenomeno avrà contribuito anche la ritrovata socialità degli adolescenti, almeno là dove erano state riaperte scuole e locali. Ma se prima se la maggior parte era quasi asintomatica ora non lo è più, e viene ricoverata.

Sono le stesse Usl e Asp sparpagliate sul territorio nazionale a certificarlo: l’età media nazionale dei nuovi positivi, ricavata confrontando i bollettini delle diverse regioni, è scesa a 55 anni, 10 in meno rispetto alla seconda ondata. E al calo hanno contribuito i bambini e i ragazzi. Tra le molte analisi che circolano in queste ore, il prof. Francesco Blasi - ordinario di Malattie dell'apparato respiratorio all'università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia del Policlinico - rileva una mortalità stabile al 40% in intensiva e fra il 16 e il 18% nei reparti ad alta intensità. Quando, in teoria, il tasso di letalità dovrebbe scendere in virtù della supposta maggior resistenza dei nuovi ricoverati rispetto agli anziani. “In questi giorni abbiamo un paziente di 18 anni e uno di 30 - svela -, erano casi piuttosto rari prima, ora sembra che siano più frequenti". L’altra novità, che pare emergere dai riscontri, riguarda anche il decorso clinico: capita sempre più spesso che il deterioramento delle condizioni generali di salute insorga in maniera repentina, nell’arco di qualche ora, in un paziente che in apparenza stava bene fino a poco prima. Ma al momento sono solo impressioni e i medici non si sbilanciano fino a che non avranno in mano prove scientifiche di una variazione del virus anche su questo aspetto. Di sicuro, non sono più solo gli anziani e i pazienti con patologie alle spalle ad ammalarsi gravemente. E non solo nel nostro Paese.