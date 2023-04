Giovanni Allevi annuncia di stare meglio: "Scombinato, ma felice"

A 10 mesi dall'annuncio della scoperta di un tumore al midollo e a pochi giorni dal post su Twitter in occasione della giornata mondiale del pianoforte, in cui raccontava le difficoltà della sua malattia, il compositore Giovanni Allevi torna a comunicare attraverso Twitter. Lo fa alla vigilia di Pasqua giorno che coincide quest'anno con la data del suo 54esimo compleanno. Nel messaggio il musicista annuncia che gli ultimi esami effettuati sono andati bene e che sta “andando alla grande”. Al post allega anche una sua foto in cui mostra un grande sorriso e aggiunge di sentirsi "indebolito e scombinato ma felice!"

La gioia dei fan

Parole che immediatamente risvegliano la gioia dei suoi fan, che su Instagram fanno a gara per stare vicini al grande compositore, che compie gli anni proprio il giorno di Pasqua. Molti i post corredati da cuoricini e colombe. “Che emozione rivederti sorridente... – scrive un’ammiratrice – Il tuo sorriso mi è mancato moltissimo! Grazie per aver condiviso la tua gioia...attesa e sperata”. E un’altra: “Sei un esempio per persone che come te affrontano un doloroso percorso.....tanta energia e preghiere per te”. Molti gli incoraggiamenti: “Grande Giovanni – scrive un fan – non potevi darci migliore notizia di questa!! Ti aspettiamo a braccia aperte!!”. E ancora: “Tantissimi auguri di buon compleanno maestro. E soprattutto auguri di cuore per questa nuova rinascita. Ti vogliamo tanto bene e questa energia positiva che si unisce sarà un'ottima terapia. Grazie di esserci Anima Bella”.