Giovanni Allevi e la malattia: commosso VIDEOmessaggio dall'ospedale

«Vi voglio davvero bene».

È un percorso lungo e difficile quello che Giovanni Allevi sta affrontando da mesi per curare un mieloma, malattia diagnostica lo scorso giugno e causa di uno stop forzato della sua attività. Il 53enne pianista e compositore marchigiano è nuovamente in ospedale e, dalla sua camera torna a mostrarsi sui social con un commovente videomessaggio rivolto al suo pubblico. «Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia» dice commosso nel filmato registrato dalla camera della struttura sanitaria.

L'annuncio della diagnosi era arrivato lo scorso giugno quando Giovanni Allevi aveva raccontato via Instagram della malattia che lo ha colpito all'improvviso. Da allora il pianista ha condiviso con i suoi fan le tappe importanti di questa situazione, non avendo mai avuto paura di mostrare la sua sofferenza.