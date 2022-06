Giovanni Allevi malato: "Ho un mieloma"

Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", ha scritto l'artista 53enne sui suoi profili social, accanto ad una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma traducendo la parola della sua malattia in note.

"La mia angoscia più grande - ha aggiunto - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", ha concluso riferendosi alle cure che dovrà affrontare. "Torno presto" è l'hashtag che chiude il post pubblico.

Già negli ultimi concerti del tour di Estasi, il fisico appariva contratto da un dolore molto forte, ma il musicista non ha mai smesso di suonare col sorriso fino alla scoperta della malattia. Dopo l'ultimo acclamato live alla Konzerthaus di Vienna, la consapevolezza di non poter più continuare l'attività concertistica, che a fine estate avrebbe segnato l'atteso ritorno del Maestro anche in Giappone ed in Cina. Giovanni Allevi si è visto quindi costretto ad annullare il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico duro ed importante. Tanti i fan che si sono stretti intorno a lui nel dolore, con messaggi di incoraggiamento.

Che cos'è il mieloma

Il mieloma multiplo è un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Queste cellule hanno la funzione di produrre gli anticorpi necessari a combattere le infezioni: le plasmacellule. Il mieloma multiplo, come spiegano gli esperti dell'Humanitas, è caratterizzato dalla produzione anomala di una proteina simile ad un anticorpo ma senza le sue prerogative di difesa immunologica. Tale proteina può causare aumento della viscosità del sangue e provocare danni ai reni.

La crescita anomala delle plasmacellule tumorali a livello del midollo osseo può provocare una riduzione della normale produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine (cellule emopoietiche) causando anemia, con conseguente astenia e stanchezza, ma anche predisposizione alle infezioni (leucopenia) e

aumentando il rischio emorragico (piastrinopenia). Inoltre le plasmacellule tumorali, producendo particolari sostanze che alterano il fisiologico metabolismo osseo, determinano fragilità ossea con conseguente comparsa di dolori ossei e aumentato rischio di fratture e crolli vertebrali.

Le cause

Il mieloma multiplo non è una malattia ereditaria ed è leggermente più diffuso negli uomini rispetto a quanto si riscontra nelle donne. Le cause di questa patologia non sono ancora state stabilite con certezza, ma sono stati individuati dei fattori di rischio.

I fattori di rischio

I principali fattori del rischio di ammalarsi di mieloma multiplo sono legati al sesso del paziente: gli uomini sono leggermente più predisposti delle donne, all'età: la maggior parte dei pazienti ha più di 50 anni, con una concentrazione maggiore dopo i 65 anni; solo il 2% degli ammalati ha meno di 40 anni. Costituiscono fattori di rischio anche obesità ed esposizione alle radiazioni e a sostanze presenti nella lavorazione dell’industria del petrolio.