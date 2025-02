Giovanni Scambia, l'oncologo morto di tumore: Vi auguro vittorie. Ha curato pazienti fino alla fine

Roma - Magro e provato dalla malattia (aveva un tumore) il prof. Giovanni Scambia ha scelto gli spazi del Policlinico Gemelli per registrare questo video prima di morire lo scorso 20 febbraio a Roma, a soli 65 anni. «Il nostro viaggio nel passato e nel presente della ginecologia ostetricia del Policlinico Gemelli si conclude qui. Faccio un ultimo messaggio, che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica. Ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati - dice Scambia -. Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire a una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. Eppure oggi è così. Per chi scriverà la nostra storia il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra. Grazie a tutti».

Oggi alle 11 sono stati celebrati i funerali nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presieduti da mons. Claudio Giuliodori.