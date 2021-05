Giro d’Italia 2021, 16ma tappa: il ragusano Damiano Caruso è secondo

Pordenone - Il ragusano Damiano Caruso è secondo nella sedicesima tappa del Giro d'Italia. Egan Bernal si è confermato padrone del Giro d’Italia 2021, ha vinto la 16ma tappa in montagna (153 km da Sacile a Cortina d’Ampezzo) grazie a un fulmineo attacco sul Passo Giau e ha ampliato sensibilmente il proprio vantaggio sul più immediato inseguitore in classifica generale. Damiano Caruso fa sognare tutta l’Italia e sale in seconda posizione, confermandosi sempre più solido in salita e approfittando delle difficoltà patite dal britannico Simon Yates. L’alfiere della Bahrain-Victorious, ora attardato di 2’24” dalla maglia rosa, è sempre più in lotta per salire sul podio finale a Milano e ora può sognare in grande, è estremamente concreto e ha una forma fisica davvero invidiabile.

Doveva essere la frazione regina di questa Corsa Rosa e invece gli organizzatori, dopo una trattativa col sindaco dei ciclisti, hanno deciso di tagliare il Passo Fedaia e il Passo Pordoi a causa delle avverse previsioni meteo. Una scelta decisamente discutibile, anche perché poi la pioggia è stata decisamente lieve per l’intera giornata. Si è salvato soltanto il Passo Giau, una salita di 9,9 km al 9,3% di pendenza media. Ed è proprio su questa ascesa che un indemoniato Egan Bernal ha deciso di rompere gli indugi, attaccando in prima persona e mettendo in crisi tutti gli avversari. La classifica ne è uscita letteralmente stravolta.

Il colombiano ha sfoderato tutta la sua classe e ha messo un’ipoteca sempre più seria sulla conquista del Trofeo Senza Fine ma uno strepitoso Damiano Caruso ha limitato i danni ed è transitato al GPM con 45 secondi di distacco. Il siciliano aveva una ventina di secondi di margine sul francese Romain Bardet, a 1’30” da Bernal erano invece passati Giulio Ciccone e Hugh Carthy, ancora più attardati il britannico Simon Yates e il russo Aleksandr Vlasov che accusavano oltre due minuti.

La discesa di 17 km verso Cortina d’Ampezzo è stata presa con le dovute accortezze, i distacchi sono leggermente mutati ma Bernal ha vinto la frazione in solitaria davanti a Bardet e Caruso (giunti insieme a 27”). Giulio Ciccone e Hugh Carthy hanno chiuso a 1’18” e 1’19” dal vincitore. Aleksandr Vlasov paga 2’11”, Simon Yates transita a 2’37”. Il belga Remco Evenepoel è andato alla deriva sul Giau, ha chiuso a oltre 20 minuti. La frazione era stata animata dall’attacco di Vincenzo Nibali, Davide Formolo e altri quattro uomini su La Crosetta, ma lo Squalo e i compagni di fuga sono stati ripresi sulle prime rampe del Giau.

Egan Bernal conserva dunque la maglia rosa con 2’24” di vantaggio su Damiano Caruso. Terzo posto per il britannico Hugh Carthy a 3’40”, il russo Aleksandr Vlasov è quarto a 4’18”, il britannico Simon Yates scivola in quinta posizione a 4’20” (ha perso tre piazze), tallonato da un sempre più incisivo Giulio Ciccone (sesto a 4’31”). Il francese Romain Bardet ha recuperato un paio di posizioni ed è settimo a 5’02”.