Giro di Sicilia, a Giarre trionfa il kazako Lutsenko

Giarre - Alexey Lutsenko ha vinto il Giro di Sicilia. Nell’ultima tappa, 216 km da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre che prevedeva anche la scalata di un versante dell’Etna e quasi 4.000 metri di dislivello in totale, il successo di tappa è andato proprio al 30enne kazako dell’Astana, arrivato così a 33 vittorie da pro’. In carriera è stato capace di arrivare due volte nella top-10 finale del Tour de France: 7° nel 2021 e 8° nel 2022.

A Giarre Lutsenko, che ha un agente italiano (il veneto Moreno Nicoletti), si è imposto per distacco dopo essere riuscito a fare la differenza sulla salita di Scorciavacca, l’ultima tra quelle da affrontare culminata a circa 20 km dalla conclusione: non c’è stato niente da fare per Damiano Caruso, il più atteso e padrone di casa, che era con Lutsenko ma poi in salita non è riuscito a tenere il suo ritmo. E neppure per il neozelandese della Uae-Emirates Fisher Black, che era stato leader nelle prime tre giornate. Alle spalle del vincitore Lutsenko, sul traguardo di Giarre, è arrivato il sudafricano Louis Meintjes, dell’Intermarché-Circus-Wanty, a 40 secondi, mentre il gruppetto dei primi inseguitori per il terzo posto è stato regolato in volata da Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) a 1’13”; Fisher-Black a 1'15". Nella classifica finale, Lutsenko precede Meintijes di 44" e Albanese di 1'07": quest'ultimo è con lo stesso tempo di Fisher-Black, ma lo precede per il miglior piazzamento nell'ultima tappa. Ottavo Petilli a 1'34" e decimo Caruso a 3'02".

Nella corsa siciliana, Lutsenko succede nell’albo d’oro recente a Vincenzo Nibali, vincitore 2021, e a Damiano Caruso, re nel 2022. Adesso il calendario italiano, in attesa del Giro d’Italia che scatterà il 6 maggio da Fossacesia Marina, prosegue domenica con il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria dove tra gli altri ci sarà al via Elia Viviani in maglia azzurra.