Giro di Sicilia: Nibali piange, non aveva mai vinto nella sua terra VIDEO

Mascali – A 37 anni lo Squalo dello Stretto morde ancora: con un attacco in salita, a 22 km dal traguardo, Vincenzo Nibali ha vinto oggi pomeriggio l’ultima tappa del Giro di Sicilia - sul traguardo di Mascali - aggiudicandosi anche il successo in classifica finale.

Il ciclista messinese non vinceva dal 27 luglio 2019, penultima tappa del Tour de France, e non aveva mai vinto da professionista nella sua Sicilia prima di oggi. "Un’emozione incredibile vincere in casa, indescrivibile - le prime parole a caldo del campione -. Dentro di me sta esplodendo una emozione che non so descrivere". Nei video allegati, il corridore mentre taglia il tragiardo e quando scoppia in lacrime di gioia e incredulità.