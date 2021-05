Giugno parte incerto, martedì notte di pioggia: il meteo nel Ragusano

Ragusa – Oggi cieli in prevalenza sereni sulla nostra provincia ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 16°C. Venti deboli al mattino e moderati al pomeriggio. Di seguito le previsioni del tempo per la settimana.

Martedì 1. Giornata nel complesso variabile con nuvole alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno. Nella notte sono previste precipitazioni. La massima registrata scenderà a 23°C, la minima a 14°C.

Mercoledì 2. Gli annuvolamenti si diraderanno nell’arco delle 24 ore fino ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima sarà di 25°C, mentre la minima resta a 14°C.

Giovedì 3. Cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, col bel tempo le temperature continuano a salire: la massima raggiungerà i 28°C, la minima i 15°C.

Venerdì 4. Cieli ancora poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio. La temperatura massima toccherà i 29°C, la minima i 15°C.