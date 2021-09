Giuliacci: “Sicilia la regione più a rischio uragani”

Ragusa - A ottobre e novembre dovremo aspettarci un aumento del numero di trombe d'aria, cicloni ed altri eventi atmosferici estremi soprattutto al Sud, dove i mari sono troppo caldi. Fino agli anni 90 in Italia "avevamo al massimo una cinquantina di trombe d'aria in una estate - dice il noto meteorologo Mario Giuliacci a FanPage -. Nel 2020 già ne abbiamo avute 72, quest'anno siamo già a 140 in pochi mesi. Come tutti i fenomeni meteorologici violenti, anche le trombe d'aria si alimentano di calore e quest'anno il Mediterraneo ne ha assorbito tantissimo a causa della persistente presenza dell'anticiclone nordafricano. “I mari sono sempre più caldi ma quest'anno in maniera eccezionale - continua l'esperto colonnello -, addirittura quelli intorno alla Sicilia hanno subito un aumento di 3 gradi rispetto alla temperatura prevista".

L'Isola si conferma dunque, insieme a Calabria e Sardegna, come la regione più a rischio ciclone, con relativo dissesto idrogeologico, e "non necessariamente solo lungo le coste": anche l'entroterra non è immune e tra autunno e inverno andremo incontro a un incremento anche dell’intensità delle trombe d’aria, sempre per via del Mediterraneo “molto più caldo rispetto a quanto dovrebbero essere”, a causa di un cambiamento climatico che non conosce sosta. "I mari a sud della Sicilia raggiungono i 28°C - conclude Giuliacci -, qui potrebbero nascere i cosiddetti mediterranean hurricane: mini uragani dal diametro minore rispetto a quelli tropicali" ma in grado ugualmente di far male: abbiamo visto, un paio di settimane fa, il disastro provocato sull’isola di Pantelleria.