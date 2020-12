Giunta Musumeci, ancora una volta nessun ragusano assessore

Palermo - Il territorio e gli interessi della provincia di Ragusa, ivi compresa la sua rappresentanza parlamentare, continuano a non contare nulla a Palermo, dove è in corso un rimpasto nella giunta di governo Musumeci.

Toni Scilla e Marco Zambuto in mattinata firmano davanti al presidente della Regione da nuovi assessori della giunta siciliana. Scilla, di Mazara del Vallo, prende il posto di Edy Bandiera all'assessorato agricoltura e pesca, mentre Zambuto, già sindaco di Agrigento, ex presidente del Pd Siciliano e alle ultime amministrative candidato sindaco di Agrigento con le insegne di Forza Italia e appoggiato da Diventerà bellissima, subentra all'unica donna in giunta, Bernardette Grasso, alle Autonomie locali. Con l'uscita di quest'ultima la giunta regionale perde la rappresentanza femminile.