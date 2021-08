Giuseppa, 51 anni, di Pozzallo: non mi sono vaccinata, eccomi in ospedale

Modica - Giuseppa ha 51 anni ed è di Pozzallo. "Per vari motivi non mi ero vaccinata" -racconta ai microfoni di Tgr Sicilia mentre indossa una maschera d'ossigeno al reparto Covid di Modica-, non è tanto bello essere qui, in queste condizioni". Da qualche giorno Giuseppa è ricoverata con una polmonite bilaterale interstiziale che le toglie il respiro.

Sono dieci i pazienti non vaccinati ora ricoverati a Modica per Covid. Con la variante Delta i pazienti arrivano in gravi condizioni da subito, già quando scendono dal lettino dell'ambulanza del 118, racconta il direttore sanitario dell'ospedale Maggiore, Piero Bonomo.