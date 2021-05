Giuseppe La Placa creato Vescovo di Ragusa da Papa Francesco

Ragusa - Il Papa ha creato vescovo di Ragusa don Giuseppe La Placa, finora Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta. Lo fa sapere il Vaticano.

Giuseppe La Placa è nato il 16 novembre 1962 a Resuttano, Diocesi di Caltanissetta. Concluso il percorso di formazione, il 29 giugno 1986 è

stato ordinato sacerdote per la medesima Diocesi. Nel 1993 ha conseguito la Licenza in Filosofia Teoretica presso la Pontificia Università Gregoriana, proseguendo i corsi di Dottorato. Da sacerdote ha svolto tanti incarichi, tra i quali, Vicario Parrocchiale di San Pietro di Caltanissetta (1986-1989); Vicario Parrocchiale della Chiesa Matrice e del S.S. Rosario di San Cataldo (1989-1991); Vicario Parrocchiale di San Biagio di Caltanissetta (1993-2002). E' membro del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale Diocesano, del Consiglio Pastorale Diocesano.

L'annuncio della nomina del nuovo vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa è stato dato oggi a mezzogiorno contemporaneamente nelle cattedrali di Ragusa e di Caltanissetta. A Caltanissetta, l'annuncio è stato dato dal vescovo, monsignor Mario Russotto. Monsignor Giuseppe La Placa ha rivolto un saluto alla diocesi di Ragusa. Dopo l'annuncio della sua nomina, da parte dell'amministratore apostolico, monsignor Roberto Asta, il messaggio del nuovo vescovo è stato letto dal cancelliere della diocesi di Ragusa, don Paolo La Terra. "Semplicità di cuore, con l'unico desiderio di servire la vostra gioia ed essere segno e strumento di Cristo, unico Pastore e guida delle nostre anime".

Nel messaggio si sofferma "sulla misericordia e sulla comunione come testimonianza". Il vescovo ha rivolto un saluto e un pensiero ai vescovi emeriti monsignor Carmelo Cuttitta e monsignor Paolo Urso; ai vescovi originari di Ragusa monsignor Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile e monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, all'amministratore apostolico monsignor Roberto Asta, ai sacerdoti, ai diaconi, ai seminaristi, ai fedeli laici, ai fratelli nella fede cristiana che non appartengono alla Chiesa Cattolica. essere compagno di viaggio, fratello e amico. Poi ha rivolto un saluto alle autorità civili e militari e a coloro che si dedicano alla guida e al governo delle nostre città. Infine, un grazie sentito e commosso infine alla Chiesa di Caltanissetta e al vescovo monsignor Mario Russotto.