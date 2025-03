Giuseppe Vicenzi, morto l'imprenditore veronese re dei biscotti

Verona - È morto Giuseppe Vicenzi, l'imprenditore veronese re dei biscotti: aveva 92 anni. Insignito del titolo di Cavaliere, dagli anni Sessanta aveva preso il timone dell'azienda dolciaria di famiglia con cui aveva rilevato i marchi Grisbì e Mr.Day. Negli ultimi tempi continuava ad andare al lavoro ogni giorno: «Una volta andavo alle 8.30, magari adesso me la prendo un po’ più comoda. Vado anche il sabato mattina, così mi prendo un caffè coi manager. La mia vita è sempre stata l’azienda e lo è ancora», raccontava in occasione del suo novantesimo compleanno al Corriere del Veneto. La sua morte è un lutto per il mondo delle imprese ma anche per quello dello sport: Giuseppe Vicenzi era stato a lungo patron della squadra di basket Scaligera. L'imprenditore era vedovo e lascia tre figlie.