Giuseppina, la nonna di Tiktoker ha compito 107 anni

Abruzzo- Giuseppina Patriaca, classe 1915 di Sulmona a107 anni sfida i teenager e si mantiene giovane allenando il fisico e la mente. Nonna Giuseppina come è affettuosamente chiamata e conosciuta su Tik Tok è giunta all’invidiabile età di 107 anni e sono tantissimi gli abruzzesi e i suoi follower che in questi giornin le stanno porgendo i migliori auguri.

Tante sono al momento le nonnine, presenti sul famoso social che vede protagonisti il binomio nonno –nipote. Per la maggior parte sono nonne che cucinano o dispensano consigli. Spesso dietro i loro video ci sono le mani sapienti dei giovani nipoti più avvezzi alla tecnologia che li “dirigono” sapientemente per farli conoscere al numeroso pubblico di tik tok. Dalla Sicilia fino in Abruzzo, la più longeva è lei, nonna Giuseppina

Lucida e arzilla, nonna Giusy ogni giorno pedala 25 minuti e mentre pedala prega, recita poesie e canta stornelli abruzzesi

Nonna Giuseppina, originaria di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, nata il 6 novembre 1915, si è trasferita all’Aquila all’età di due anni con i suoi genitori. Racconta, Giuseppina, di aver conseguito il diploma magistrale che, all’epoca, specie per una donna, era davvero un fatto straordinario e di aver insegnato in alcune scuole della provincia dell’Aquila per poi, per 35 anni, insegnare nel Convitto nazionale del capoluogo.

Ricordata da tutti come un’insegnante amorevole e paziente, ha ricevuto per questo invidiabile traguardo una targa «Non ho fatto nulla per meritarmi tutto questo, sono solo una misera creatura» dopo aver ascoltato quanto scritto sul regalo. «I migliori auguri ad una donna forte e determinata, esempio di vita, forza e passione» si legge nella targa che la consigliera regionale ha consegnato all’ex maestra nella sua abitazione.

Memoria storica dell’Abruzzo di una volta, Giuseppina Patriarca si traferì nel capoluogo con la famiglia da bambina e dopo il diploma magistrale, conseguito con impegno e sacrifici, ha insegnato in tante scuole di tutta la provincia dell’Aquila prima dell’incarico al Convitto nazionale che ha ricoperto per 35 anni. Rimasta vedova dell’adorato marito Alberto Di Gregorio, non ha avuto figli, ma ha due nipoti e 5 pronipoti che la amano tanto e si prendono cura di lei con affetto. Dal terremoto del 2009 che ha colpito l'Aquila, vive a Sulmona.

Maestra Giuseppina, ultracentenaria sbarca sui social e a 107 anni insegna su Tik Tok . Ogni giorno, legge e spiega la Divina Commedia ai giovani dal suo profilo, aiutata da suo nipote.

Ospite de “ La Vita in diretta”, nei giorni scorsi ha recitato a memeoria anche un passo della Divina Commeida.

L’anno scorso ha contratto e sconfitto il Covid 19 con piglio, energia e senza perdere il suo meraviglioso sorriso.

E’ una donna che racconta della sua fede incrollabile e del suo essersi affidata a Padre Pio di cui è una “figlia spirituale”. Questo il segreto della sua longevità, confida: «Forza d’animo che arriva da una grande fede e dal mai trascurato esercizio mentale e fisico».

A festeggiare i 107 anni di Giuseppina la sua famiglia e ex alunni che non hanno voluto far mancare il loro affetto.