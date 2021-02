Giustizia: Palermo, morto l'ex procuratore aggiunto Aliquò

Palermo - Fu testimone del famoso incontro tra il ministro dell'Interno Nicola Mancino e Paolo Borsellino, smenti' sempre la ricostruzione dell'accusa con la precisione che lo contraddistingueva: Vittorio Aliquo', morto oggi a 85 anni, prima che magistrato era conosciuto come gentiluomo. Mai sopra le righe, mai una parola di troppo, anche se negli anni in cui fu prima sostituto e poi procuratore aggiunto, nel capoluogo siciliano accadde di tutto, dalle guerre di mafia alle stragi, alle lacerazioni in Procura, prima durante il periodo in cui a guidarla fu Pietro Giammanco e poi all'epoca dei grandi processi, quando il capo era Gian Carlo Caselli.