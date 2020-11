Glamour Home, liste nozze, bomboniere e complementi d’arredo

Glamour Home, a Comiso e in provincia di Ragusa, è da anni un punto di riferimento per liste nozze, bomboniere e complementi d’arredo.

La famiglia di Glamour Home gestisce con passione l’attività per realizzare i desideri dei clienti, in particolare dei futuri sposi che cercano il meglio per il proprio “giorno più bello”.

“Amiamo il nostro lavoro e il settore in cui abbiamo scelto di intraprendere - spiegano i titolari - e ogni cliente è speciale per noi come se fosse una persona di famiglia.

Immaginate che un vostro amico o familiare si affidi a voi per l’organizzazione del proprio matrimonio: non gli riservereste il massimo della vostra attenzione e dedizione? Per noi ogni cliente è una persona cara, per questo mettiamo nella nostra attività la massima cura e, per questo, siamo apprezzati e accreditati nel mondo del wedding.

Ma il settore, come è noto e ben comprensibile, ha subito un brusco arresto a causa della crisi epidemiologica ancora in corso e, forse, non è pienamente compreso dall’opinione pubblica l’impatto della crisi del wedding nell’indotto economico del settore.

La filiera degli eventi privati e delle celebrazioni, matrimoni in primis, occupa infatti centinaia di lavoratori nella nostra provincia e le preoccupazioni che oggi ci assillano sono le stesse che affliggono ristoratori, gestori di catering, personale di sala, lavoratori del comparto florovivaistico e molte altre categorie interessate dalla attuale crisi.

Lungi da ogni polemica, teniamo comunque ad esprimere la nostra solidarietà a tutti i lavoratori di questo settore, tanto importante per la nostra economia quanto, a volte, superficialmente sottovalutato.

Per restare ancora più vicini ai nostri amici clienti, tuttavia, moltiplicheremo gli sforzi e l’impegno e, nel caso nuove restrizioni si rendessero necessario, potenzieremo il servizio di consegne a domicilio perché nessuna esigenza di chi si affida a noi resti disattesa.

Nel frattempo, il nostro negozio è aperto come sempre, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con l’obbiettivo di fornire tutti i nostri servizi attuando ogni misura di prevenzione e di sicurezza.

Per riportare il sorriso e la gioia sui volti e nelle case dei nostri clienti, poi, abbiamo già iniziato ad allestire il negozio con gli articoli e i temi del Natale, perché l’armonia della festa più bella dell’anno, i colori delle luci e l’allegria dei pacchi regalo abbiano la meglio sulle preoccupazioni e lo sconforto.

Noi ci siamo sempre, a Comiso in Corso Vittorio Emanuele al civico 455, con la fiducia nel futuro e la passione che ci contraddistingue, e auguriamo a tutti un Natale in salute e serenità, che sia preludio di tempi migliori.”