Gli antichi romani alle prese con le mode: usi e costumi dei nostri avi

La moda include quei gusti, quelle usanze e quelle abitudini, a partire dal vestiario, che caratterizzando l'aspetto esteriore dell'individuo finiscono per definire un'intera popolazione o un'epoca storica. È per questo motivo che ancora oggi ci incuriosiamo alle mode del passato, spesso riproponendole in maniera riadattata alla contemporaneità. Vediamo in questo articolo quali sono state le mode più diffuse nell'antica Roma e come si sono tramandate nel corso dei millenni.

I popoli antichi: una passione non solo per gli storici

La curiosità verso le popolazioni che ci hanno preceduto è sempre altissima, tanto che queste ultime sono spesso protagoniste di fenomeni culturali pop. Sono tanti, per esempio, i film che raccontano storie e personaggi delle epoche storiche passate, così come non mancano riferimenti del genere nel mondo delle slot machine online, con tanto di apparecchi a tema.

Ciò dimostra che, al di là di quelli che sono gli interessi più strettamente legati allo studio della storia da parte degli esperti del settore, anche la cultura popolare resta fortemente legata al desiderio di conoscere le passioni quotidiane di chi ci ha preceduto nei secoli, come a voler individuare le connessioni più o meno evidenti con la nostra quotidianità.

Da questo punto di vista, l'età romana rappresenta senza dubbio una delle epoche più interessanti da approfondire, sebbene cronologicamente distante ormai ben due millenni. Pur con le dovute differenze legate a questo lungo arco di tempo, è possibile addirittura ritrovare tra le mode attuali delle eredità provenienti da quell'epoca storica.

Come vestivano i romani

I capi di abbigliamento indossati dagli antichi romani erano ovviamente molto differenti da quelli che siamo abituati a indossare oggi, ma non mancano degli aspetti interessanti dal punto di vista culturale, che ci fanno sentire molto vicini ai nostri avi. È curioso notare, per esempio, che già a quei tempi le differenze di vestiario segnavano l'appartenenza alle diverse classi sociali: se i poveri vestivano in maniera molto semplice, con tunica e sandali, chi proveniva da ceti elevati era solito indossare al di sopra della tunica un telo di lana o di lino bianco chiamato toga, se uomo, oppure nel caso delle donne una stola di seta o di cotone, un po' come accade oggi quando per maggiore eleganza si utilizzano giacche e copriabiti firmati.

Molto interessanti sono anche le usanze dei romani per quanto riguardava la biancheria intima: già a quei tempi, infatti, la popolazione era solita portare delle mutande simili a perizoma chiamate subligar, mentre le donne indossavano anche una fascia in tessuto o in pelle che assolveva al ruolo classico del reggiseno così come siamo abituati a vederlo oggi.

Per quanto riguarda le calzature, le tipologie più usate erano certamente il sandalo, con suola in cuoio o in sughero, e gli stivaletti, entrambi tramandati nel corso dei secoli e tuttora spesso riproposti proprio nelle forme tipiche dell'età romana (come nel caso dei cosiddetti "sandali alla schiava", nella scorsa estate citati tra i must dal magazine Grazia).

Non solo, soprattutto nelle fasce sociali più alte, le donne erano solite arricchire il proprio abbigliamento con accessori preziosi, come orecchini, anelli e collane in oro e pietre, e non esitavano certo a depilarsi o a utilizzare cosmetici per truccarsi, a dimostrazione del fatto che la cura del corpo e la vanità sono tutt'altro che usi associati ai tempi moderni.





Luoghi e usanze per divertirsi nell'antica Roma

Quando si parla di moda non ci si riferisce soltanto all'abbigliamento, ma anche a quei comportamenti sociali particolarmente in voga nelle varie fasce di popolazione. È dunque interessante osservare alcuni degli usi più comuni tra i romani per quanto riguarda l'intrattenimento e il divertimento, anche in considerazione del fatto che molti di essi risultano ancora oggi essere tra le opzioni preferite nella nostra cultura.

Il gioco, per esempio, rappresentava per i romani una delle attività più amate e praticate, sia in ambito privato che all'interno delle tabernae, locali del tutto simili alle osterie moderne in cui la passione per il cibo e il vino si legava spesso proprio a sfide tra amici a passatempi come dadi e astragali.

Non solo, i nostri avi dell'età imperiale erano grandi appassionati di spettacoli teatrali, come racconta il portale Romanoimpero.com, e celebrazioni di natura religiosa, oltre che di "ludi circences" come le giostre tra gladiatori e le corse dei cavalli, organizzate all'interno di edifici simili agli attuali stadi per le manifestazioni sportive. Un ulteriore esempio di come, nonostante il trascorrere dei secoli, l'uomo rimanga legato a usanze capaci di attraversare le epoche storiche senza mutare i loro elementi essenziali.