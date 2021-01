Gli appuntamenti aiutano davvero gli atleti

Per gli atleti agonistici, e soprattutto per quelli dal carattere altamente competitivo oltre che fortemente motivati, il momento più stressante in assoluto è il pre partita. Innervosirsi prima di una competizione importante è normale anche se purtroppo niente affatto salutare. Non fa bene alla salute dell’atleta in generale ma soprattutto non fa bene alla sua prestazione, la quale ne risentirà in termini di qualità a causa della mancanza di concentrazione e dello spreco di energie psichiche.

Gli incontri sono il modo migliore per calmarsi

Prepararsi mentalmente per l’evento, e massimizzare così le proprie possibilità di rendere al 100% è molto più semplice se si trascorre del tempo con una persona cara in grado di fare da supporto, sostenere, e quando serve anche distrarre l’atleta dalle proprie preoccupazioni.

Se sei un’atleta e ritieni di non avere molto tempo da dedicare alla ricerca di un partner, dovresti considerare l’opportunità offerta dai siti per appuntamenti moderni, che in pochissimo tempo aiutano chiunque a scovare la propria anima gemella. A volte si tratta solo di flirtare su Flirtsenzalimiti, ma nonostante ciò, gli psicologi raccomandano di passare del tempo con coloro che si conoscono abbastanza bene e di stringere forti legami piuttosto che sperperare in relazioni a breve termine come un fine in sé. Il vero doping è l’amore.

Nella Formula Uno dicevano “un pilota che mette su famiglia perde automaticamente 1 secondo al giro”, ma oltre al fatto che incredibili campioni del calibro di Michael Schumacher hanno dimostrato il contrario, il mondo del calcio ci offre continui esempi di come i più grandi campioni siano generalmente quelli che hanno una vita regolare anche fuori dal campo, ed una vita amorosa stabile tra le mura domestiche. Esistono anche grandissimi campioni che invece mostrano genio e sregolatezza, ma è impressione di tutti che se riuscissero a limare questo loro aspetto, sarebbero ancora più forti in campo.

L’amore nel cervello umano stimola la produzione di dopamina, un ormone del quale volenti o nolenti viviamo tutti schiavi! La dopamina detto anche ormone del piacere è il motivo per cui apprezziamo così tanto i cibi grassi e fritti, il motivo per cui adoriamo il gelato ma anche il motivo per cui le droghe, il fumo e l’alcol creano dipendenza. Cosa hanno tutte queste cose in comune? Semplice, il piacere.

Le persone innamorate rilasciano dopamina semplicemente standosi vicine o anche solo pensando l’uno all’altra, e questa è la ragione per la quale le coppie bastano a sé stesse. Una persona innamorata può fare cose incredibili, affrontare allenamenti estenuanti, subire anche sconfitte umilianti, ma si risolleverà da terra sempre con un sorriso in fondo al cuore.

Supporto in tutti gli aspetti

I calciatori e gli atleti in generale hanno spesso bisogno di supporto in diversi aspetti, dalla dieta a l'allenamento costante, dalla gestione della pressione fino anche al mantenimento delle aspettative morali e lo stato d’animo positivo. In tempi difficili, un partner può aiutare a mantenere lo slancio e andare avanti ma per farlo ha bisogno di esperienza, intesa e complicità. Tutte cose che richiedono tempo, e che per un partner occasionale sarebbero molto difficile farle con precisione.

Questa è la ragione per cui gli atleti con alle spalle una storia d’amore solida, rassicurante e duratura, hanno sempre una marcia in più rispetto a quelli che spendono notti ed energie in discoteca. Amore e prestazioni vanno a braccetto nello sport come in moltissime altre sfere della nostra esistenza, smetti quindi di perdere tempo cercando la facile ricompensa di una notte ed inizia a cercare la persona giusta, ti cambierà la vita così come è successo a tanti grandi campioni dello sport passato e contemporaneo.