Ragusa - Gli eletti al Consiglio Provinciale di Ragusa nelle elezioni di secondo grado. Ecco il risultato delle strane elezioni del 2025. I 12 consiglieri eletti.

L’Ufficio elettorale rende noto che i consiglieri eletti sono: Per la lista n.1 “Voce Comune”, 3 seggi: Galifi Angelo, Cassì Giuseppe e Monisteri Caschetto Maria. Per la lista n.2 “Fratelli d’Italia”, 2 seggi: Dimartino Giuseppe e Chinnici Federico. Per la lista n.3 “Partito democratico”, 3 seggi: Scollo Gaetano, Schembari Salvatore, Garretto Giovanni. Per la lista n.4 “Democrazia Cristiana”, 3 seggi: Tidona Irene, D’Aquila Giovanni, Ruffino Ippolito. Per la lista n.5 “Forza Italia”, 1 seggio: Cultrera Samuele.