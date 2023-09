Gli infermieri assunti durante il Covid manterranno le 36 ore settimanali

Ragusa - La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, con delibera n.2147 del 21 settembre, ha disposto il mantenimento a 36 ore settimanali, fino al prossimo 31 dicembre, per gli 84 infermieri assunti durante l’emergenza Covid. Il monte ore di questo personale, già incrementato lo scorso giugno, è confermato anche per i prossimi tre mesi, a far data dal primo ottobre. La decisione dei vertici dell’ASP è operata nel rispetto dei tetti di spesa, al fine di soddisfare le esigenze organizzative e gestionali dei Direttori delle Unità Operative Complesse, le aspettative degli operatori infermieristici e, non da ultimo, il bisogno di assistenza sanitaria da parte della popolazione.