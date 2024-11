Gli ipogei di contrada Gisirella a cava Ispica

Modica - Risalendo Cava Ispica, dal Rifugio Pernamazzoni verso Poggio Salnitro, sul lato sinistro, si rinvengono una serie di ipogei (tombe e ddieri) scavati nella parete rocciosa sottostante il pianoro di Contrada Gisirella. Gli ipogei si trovano di fronte l'Ipogeo degli Antoni, nascosti da alberi e rovi e per questo di difficile accesso. Alcuni sono stati riutilizzati come deposito o abitazione in tempi più recenti. Di questi ipogei c'è poca cosa nella letteratura archeologica.