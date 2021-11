Gli odiatori di Ragusanews, in parte No Vax, ora indagati

Non aveva bisogno dei No Vax, Ragusanews, per essere un giornale contestato. Il 13 ottobre 2021 è stato un giorno particolare per noi. Perchè a una notizia sulla terza dose del vaccino abbiamo ricevuto in un giorno 950 commenti, 950 sì, di No Vax che ci insultavano per la nostra campagna a favore dei vaccini.

Vi confessiamo che questa cosa ci ha impressionato. Oggi la Polizia Postale italiana ha messo sotto accusa questi signori. Noi, da parte nostra, li avevamo bannati dalla nostra pagina Facebook. Togliendo loro lo spasso di giocare sulla vita loro. E sulla nostra.

Gli odiatori sono serviti.