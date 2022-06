Gli scoli delle acque bianche in spiaggia a Marina di Ragusa

Ragusa - Dal Comitato Andrea Doria arriva una sollecitazione all’amministrazione comunale per attivare tutte le procedure e le misure per consentire ottimale vivibilità della frazione e delle spiagge ai residenti e ai vacanzieri.

"Si sollecitano adeguati interventi per le docce, per le zone immediatamente adiacenti e per quei tratti di spiaggia interessati dagli scoli di acque bianche che, in più siti, risultano abbandonati e privi della benché minima manutenzione.

Il Comitato Andrea Doria resta in attesa di un incontro con l’amministrazione per definire ultimi dettagli utili al buon andamento della stagione balneare e per conoscere i particolari riguardanti la ZTL che, pare, sarà istituita dal prossimo 1° luglio, sulla stessa di quella di Ragusa Ibla, già partita egregiamente, nonostante i tanti tentativi di polemica, che dovrebbe prevedere le limitazioni, a partire dalle ore 20.30, nei fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dal 1° luglio, mentre sarà in vigore tutti i giorni dal 1° al 30 agosto".