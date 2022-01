Gli smartphone sempre più il dispositivo utilizzato per il gaming portatile

I nostri smartphone ogni anno diventano sempre più potenti e performanti. Attraverso un singolo dispositivo, che possiamo tenere in tasca, abbiamo accesso a numerosissimi servizi: informazioni, intrattenimento, giochi, possibilità di pagamento, dati sanitari e molto altro.



Proprio grazie alla loro potenza, gli smartphone si stanno dimostrando anche uno dei “device” maggiormente utilizzati per l’intrattenimento ludico, ovvero, i videogiochi. Ma perché, nonostante vi siano console apposite (alcune di queste addirittura portatili), le persone di tutto il mondo decidono di giocare dai loro dispositivi invece che da esse? Scopriamolo insieme.

Complice di questo cambiamento sono innanzitutto le case produttrici di console portatili. Basti pensare che l’anno scorso Nintendo ha annunciato che non produrrà più giochi per l’amatissimo 3DS, facendo capire quindi che questa console andrà con il tempo a morire.

Stessa cosa vale per la potentissima Sony che ha dichiarato che nei prossimi mesi chiuderà per sempre i negozi digitali della loro console portatile, la PSP, che negli anni passati era riuscita a riscuotere un enorme successo. Sony, infatti, da diversi mesi si sta concentrando principalmente sulla nuovissima PS5, e non ha più intenzione di impegnarsi per il mantenimento di console portatili.

Oltre ai motivi sopraelencati dobbiamo ricordare che gli altri complici di questo enorme cambiamento di mercato sono sicuramente gli smartphone.

Affacciandosi al mercato a cavallo fra la prima e la seconda decade del 2000, hanno cambiato per sempre il mondo della tecnologia. I primi modelli disponibili non erano certamente pensati per il gaming, e nemmeno ne avevano le caratteristiche tecniche necessarie: la batteria si scaricava subito, gli schermi erano molto ridotti e la grafica non era ancora eccezionale.

Con gli anni, però, questo settore si è evoluto molto velocemente producendo dispositivi portatili con grandi capacità nel campo del gaming.

I dispositivi di oggi (soprattutto Apple e Android) offrono uno store di giochi (di cui molti gratuiti) veramente ampio. Sono presenti giochi e applicazioni in generale per qualsiasi esigenza o gusto.

Ricordiamo inoltre la caratteristica principale dei moderni telefoni: la portabilità. Con questi dispositivi, infatti, possiamo giocare e divertirci in ogni momento e luogo: sulla metro, in sala d’attesa dal medico e ogni altra situazione a cui voi possiate pensare.

Ogni momento è quindi buono per scoprire un nuovo gioco con cui divertirsi e, magari, usufruire di qualche omaggio di benvenuto. Ad esempio i giochi in stile Casinò. Molti di questi siti offrono bonus di benvenuto per il Casino che ci permettono di divertirci e di approfittare di queste favolose offerte.

I moderni smartphone, come abbiamo capito, dispongono di tutte le caratteristiche utili al gioco. Sono quindi un prodotto totalmente performante per questo tipo di attività.

Gli schermi sono sufficientemente grandi, la grafica è di gran lunga migliorata, la durata della batteria continua ad aumentare, un modello dopo l’altro e anche i sistemi operativi, sempre aggiornati, ci permettono tempi di risposta rapidi e anche una velocità di caricamento eccellente. Che dire, non ci resta che scegliere il titolo che ci aggrada di più e giocare.