Gli studenti del La Pira di Pozzallo al Centro di metereologia

Pozzallo - La scorsa settimana alcuni studenti dell’IIS “G. La Pira” di Pozzallo – indirizzo Trasporti & Logistica (ex ist. Nautico) - si sono recati a Roma, accompagnati dai prof. G. Giardina e C. Giuga, per visitare il CNMCA (Centro Nazionale di meteorologia), nella cui sede vengono elaborate le previsioni del tempo per poi essere successivamente diffuse da varie fonti di informazione, in primis dalla RAI.

Grazie ai maggiori esperti Nazionali del settore (Generale Gambuzza, colonnelli Petrucci e Leonforte) i ragazzi hanno assistito per circa 5 ore ad un evento altamente formativo che ha suscitato in loro forti emozioni e sicuramente contribuirà a tracciare meglio il loro percorso futuro. Interessante la visita al reparto “previsioni meteo” dove il Colonnello Petrucci, noto previsore meteo-RAI, ha spiegato agli studenti le tecniche utilizzate per eleborare le previsioni del tempo. "La visita è una delle tante attività previste dal nostro istituto che si integra con le lezioni curriculari. Si ringrazia il Dirigente, Prof. Antonino Boschetti, per avere contribuito alla riuscita di questo evento", commentano i docenti.