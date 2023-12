Gli studenti del Nautico di Pozzallo visitano il Sommergibile Scirè

Augusta, Siracusa - Il 12 e 13 dicembre gli studenti delle classi 3A, 3C, 3D, 4C e 4D dell’IIS “G. La Pira” di Pozzallo – indirizzo Trasporti & Logistica (ex ist. Nautico) – si sono recati presso la base navale di Augusta per visitare il Sommergibile “Scirè", uno dei più recenti sottomarini (classe U-212-A) in dotazione alla nostra Marina Militare. Dopo un breve saluto da parte del Comandante della Stazione Marittima, C.V. Morello, i ragazzi sono stati “affidati” al Tenente di Vascello Fattore il quale, dopo un breafing introduttivo in sala convegni, li ha sapientemente guidati all’interno del mezzo.

Innumerevoli le domande e le curiosità poste agli operatori dei vari reparti che hanno risposto in modo esaustivo, evidenziando una grandissima professionalità e competenza. La visita, di alto valore formativo, è una delle tante attività previste dall'Istituto che si integra con le lezioni curriculari.

"Un ringraziamento particolare va al Capo di Stato Maggiore dei Sommergibili, C.V. Manuel Minuto, per aver permesso la realizzazione di un evento così importante che, sicuramente, rimarrà scolpito nella mente e nel cuore dei nostri ragazzi", commentano i professori.