Gli yacht di Abramovic a zig zag tra porti mediterranei e navi da guerra

Roma - Ci sono due super yacht che si muovono nel Mediterraneo facendo spericolate gincane tra porti europei, dove sarebbero sequestrati per effetto delle sanzioni internazionali contro Putin, e le stesse navi militari che sempre più affollano il Bacino. Parliamo di un paio di vecchie conoscenze: 'Eclipse', del valore di 1 miliardo di dollari (140 mt con doppia piste atterraggio elicotteri e mini sottomarino); e 'My Solaris', valutato 780 milioni: entrambi registrati alle Maldive e appartenenti all’oligarca russo Roman Abramovich. A marzo scorso erano tutt’e due in acque internazionali, al largo delle coste ragusane. Dal Sud della Turchia, dove avevano riparato lasciando il Canale di Sicilia, ora sono stati nuovamente costretti a mollare gli ormeggi, evitando come un campo minato scali e percorsi proibiti.

Un continuo gioco del gatto col topo, che vede gli skipper dover districarsi e tenersi alla larga pure dalla moltitudine di incrociatori e portaerei che da mesi solcano il mare. Come mai questa ennesima fuga? È uscito fuori che il 'Cruise Port' di Bodrum, dove avevano attraccato, è sì in Turchia ma è pure quotato nel mercato azionario londinese: notizia che ha avuto eco non solo sui media britannici, ventilando l'ipotesi di una violazione delle sanzioni da parte del Regno Unito. Le due imbarcazioni extra lusso sono subito e salpate e al momento si trovano al largo della località balneare di Bodrum: sempre nelle imbarazzanti acque “amiche” turche, ma in alto mare.