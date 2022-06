Gli yacht extra lusso di vip e riccastri ormeggiati in Sicilia FOTO

Lipari, Me – D’estate non è difficile avvistare in Sicilia grandi barche a vela o a motore appartenenti a vip, emiri, magnati e famiglie reali attraccate nei moli dell'Isola. Al momento, la gran parte è concentrata alle alle Eolie. Una è il "Crazy Me" (foto 1), ormeggiato a Panarea: un super yacht in alluminio lungo 50 metri e largo 10 di proprietà di Rattan Chadha, uomo d’affari indiano ex leader della società olandese di abbigliamento Mexx; fondatore e presidente esecutivo di citizenM, catena alberghiera con hotel nelle principali metropoli del mondo. Costruito nel 2013, ha un disegno originale ideato da “Gary Grant Designs” mentre gli interni sono stati progettati da Cristiano Gatto.

Il “Main” di Giorgio Armani (foto 2), invece, ha gettato l’ancora nelle acque cristalline dinanzi la spiaggia di Scari, vicino al porto di Stromboli: l’imbarcazione - 65 mt di lunghezza x 11 di larghezza - è considerata un “capolavoro architettonico e ingegneristico” tra i più eleganti al mondo ed è made in Italy, costruita dalla Cantieri Codecasa di Viareggio; mentre gli interni sono curati personalmente dallo stilista 88enne. A Lipari è approdato il “Burkut” (foto 3), spettacolare panfilo di 54 mt costruito dall’italiana Baglietto nel 2009 su progetto di Francesco Paszkowski: viene affittato per crociere a 245mila euro a settimana. Infine, poco distante, è stato avvistato il “Chronos” (foto 4) realizzato dalla Ark Yacht nel 2013: utilizzato per charter, può ospitare fino a 26 persone nelle sue 13 cabine dotate di ogni comfort immaginabile.