Gmail down

Di nuovo problemi per Google: dopo il down di martedì, adesso è il sistema di posta elettronica Gmail a dare problemi: "Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti. Gli interessati sono in grado di accedere a Gmail, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti" si legge nella "lavagna" del gestore del diffusissimo servizio email i cui problemi rimbalzano anche di tweet in tweet.

Lunedì un down mondiale di alcune ore aveva interessato tutto l'ecosistema Google, dalla posta Gmail a YouTube, dalla didattica a distanza di Classroom alle riunioni online di Meet, ma anche l'acquisto di app dal Play Store, i videogame di Stadia e la casa smart di Nest. "Un problema di autenticazione, risolto", aveva spiegato la società. Ma non si esclude che il malfunzionamento senza precedenti nella storia di Google possa essere legato in qualche modo agli attacchi hacker che hanno preso di mira alcune realtà mondiali, come quello sferrato nelle ultime ore a diverse agenzie federali Usa.