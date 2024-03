GoArt: Con occhi d'incanto, colori di donna, asta della solidarietà

Scicli - Si è concluso ieri sera, giovedì 7 Marzo 2024, al Palazzo Spadaro di Scicli, in una sala gremita di gente, il momento di chiusura della mostra "Con Occhi d'incanto, colori di donna".

L’evento pensato con La Casa delle Donne e il Lions Club Scicli, non poteva che chiudersi in bellezza, in tutti i sensi, sia per le bellissime opere esposte e realizzate dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi d’arte di GOART&Lab, che per l’importante risultato ottenuto dall’iniziativa di beneficenza che si è svolta nella serata. Sono infatti stati raccolti quasi duemila cinquecento euro che ora saranno destinati ai progetti supportati da La Casa delle Donne di Scicli. L’atto di solidarietà dei ragazzi e delle ragazze, che con impegno hanno realizzato i quadri poi donati ai maggiori offerenti, si è concretizzato in un risultato significativo. Il ricavato, infatti, servirà a sostenere famiglie vulnerabili, donne con percorsi di vita difficili e una buona parte sarà donata al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Modica.

L’iniziativa di beneficenza è stata presentata dalla Prof.ssa Lucia Nifosì e condotta insieme a lei dalle fondatrici di GOART l’Artista Gabriela Costache e Simona Giugliano. Ad incorniciare la serata un momento di musica dal vivo, un’esecuzione a quattro mani al pianoforte delle pianiste Debora Marino e Maria Concetta Rosa.