Goffredo Caldarera secondo alla supermaratona dell’Etna

Scicli - E' arrivato secondo di categoria SM50, Goffredo Caldarera, alla supermaratona dell’Etna, la maratona col più alto dislivello al mondo, da zero a tremila metri, con un tempo di 5 ore e 10 minuti.

L'impresa era scalare in corsa il vulcano attivo più alto d’Europa, partendo da quota 0 m s.l.m. fino ad arrivare a quota 3000 m, coprendo la distanza classica della Maratona, 42 chilometri.

L’impresa, riuscita in origine a due dei tre partecipanti, è oggi diventata la più grande gara di corsa in salita al mondo, l’unica capace di far percorrere una maratona con un dislivello di 3000 m D+.

L’evento si è tenuto l'11 giugno 2022: riproponendo la partenza dalla spiaggia di Marina di Cottone, proseguendo attraverso i comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo e Linguaglossa, attraversando tutti i centri storici dei tra paesi pedemontani, e facendo inerpicare i suoi partecipanti attraverso la Strada Regionale Mareneve che da Linguaglossa conduce a Piano Provenzana, nel quale si lascia il manto stradale per proseguire attraverso il sentiero sterrato che conduce sin quota 3000, dove c'è l’arrivo.