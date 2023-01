Los Angeles, ai Golden Globe 2023, trionfano: "The Fabelmans" e "Gli Spiriti dell'Isola"

I Golden Globe 2023 hanno premiato il meglio del cinema e delle serie tv americane, almeno secondo la stampa estera americana. Archiviate le polemiche sui regali elargiti dalle produzioni e sull'assenza di diversità nel panel dei giurati, aspetto su cui è tornato il conduttore Jarrod Carmichael, la stampa estera ha amato e premiato The Fabelmans di Steven Spielberg e Gli Spiriti dell'Isola tra i film e The White Lotus e Abbott Elementary tra le serie tv.



Ai Golden Globe 2023 "The Fabelmans" di Steven Spielberg e "Gli Spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh sono stati premiati come migliori pellicole del 2022 rispettivamente nelle categorie film drammatico e commedia. Spielberg ha anche vinto il premio come miglior regia per la terza volta in carriera. Migliori attori drammatici Austin Butler in "Elvis" e Cate Blanchett in "Tar".



Se i "Golden Globe 2023", come di consuetudine, saranno una valida indicazione per gli Oscar, la strada è decisamente tracciata e sarà una sfida a due.

Golden Globe 2023, i premi per il cinema

Angela Bassett fa la storia per la Marvel vincendo il premio come non protagonista in un film per Black Panther: Wakanda Forever ed è il primo Golden Globes per il Marvel Cinematic Universe. Migliori attori tra i film sono Austin Butler per Elvis, Cate Blanchett per Tar tra le pellicole drammatiche e Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola e Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once tra musical/commedie. Di seguito tutti i vincitori:

Miglior Film Drammatico: The Fabelmans (Universal)

Miglior Film Commedia/Musical: Gli Spiriti dell'isola (Searchlight Pictures)

Miglior Attore in un Film Drammatico: Austin Butler, Elvis

Miglior Attrice in un Film Drammatico: Cate Blanchett, Tar

Miglior Attore in un Film Commedia: Colin Farrell, Gli Spiriti dell'Isola

Miglior Attrice in un Film Commedia: Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista: Ke Yuy Quan, Everything all at Once

Miglior Attrice non protagonista: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Miglior Regia di un film drammatico: Steven Spielberg, The Fabelmans

Miglior Sceneggiatura: Martin McDonagh, Gli Spiriti dell'Isola

Miglior Film non in lingua inglese: Argentina 1985

Miglior Colonna Sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Miglior Canzone: Naatu Naatu, RRR

Miglior Film d'animazione: Pinocchio, Netflix

Golden globe 2023 : i premi per le serie TV

Nel mondo delle serie tv trionfano Abbott Elementary come miglior serie comedy, che si porta a casa anche il premio alla miglior attrice e al miglior attore non protagonista e The White Lotus, miglior miniserie e miglior non protagonista per Jennifer Coolidge. Zendaya per Euphoria e Kevin Costner per Yellowstone i migliori attori drammatici, Jeremy Allen White vince per The Bear, Evan Peters e Amanda Seyfried rispettivamente per Mostro - La storia di Jeffrey Dahmer e The Dropout. Di seguito l'elenco completo:

Miglior serie tv drama: House of the Dragon - HBO/Sky

Miglior serie tv comedy: Abbott Elementary - ABC/Disney+

Miglior attrice drama: Zendaya, Euphoria - HBO/Sky

Miglior attore drama: Kevin Costner, Yellowstone - Paramount Network/Sky

Miglior attore comedy: Jeremy Allen White, The Bear - Hulu-FX/Disney+

Miglior attrice comedy: Quinta Brunson, Abbott Elementary - ABC/Disney+

Miglior attrice non protagonista: Julia Garner, Ozark - Netflix

Miglior attore non protagonista: Tyler James Williams, Abbott Elementary - ABC/Disney+

Miglior Miniserie/Antologia: The White Lotus, HBO/Sky

Miglior attore miniserie: Mostro - La storia di Jeffrey Dahmer, Netflix

Miglior attrice miniserie: Amanda Seyfried, The Dropout, Hulu/Disney+

Miglior attrice non protagonista miniserie: Jennifer Coolidge, The White Lotus HBO/Sky

Miglior attore non protagonista miniserie: Paul Walter Hauser, Black Bird Apple Tv+