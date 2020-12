Google, attacco hacker fa saltare la didattica a distanza

Google down, gli utenti del più famoso motore di ricerca al mondo stanno riscontrando problemi in alcune delle funzionalità più gettonate del momento, come quella delle videochiamate. Per questo motivo, studenti di mezza italia hanno visto le loro video-lezioni saltare improvvisamente.

Down YouTube, Gmail e Drive non funzionano.

Attacco Hacker al Governo Usa, secondo quanto riporta la rete. Insomma, Google in crash. Così You Tube, Gmail, la piattaforma Meet e molte altri sistemi. Diverse agenzie federali prese di mira da pirati informatici legati a un Paese straniero. Lo riporta il NYT, secondo cui i principali sospetti ricadono sulla Russia.

“In uno degli attacchi più sofisticati e forse più grandi degli ultimi cinque anni, i sistemi di posta elettronica sono stati violati presso i dipartimenti del Tesoro e del Commercio. Altre violazioni sono oggetto di indagine,” si legge nel pezzo a firma di David Sanger.

E, continua, il giornalista: “Il motivo dell’attacco all’agenzia e al Dipartimento del Tesoro rimane sfuggente, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione. Un funzionario del governo ha affermato che era troppo presto per dire quanto siano stati dannosi gli attacchi e quanto materiale sia stato perso, ma secondo diversi funzionari aziendali, gli attacchi erano in corso già questa primavera, il che significa che sono continuati inosservati durante i mesi della pandemia e la stagione elettorale.”