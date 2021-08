Google ha rimosso la App mobile di Adsense

Con due anni di ritardo sull'annuncio, Google ha rimosso in questi giorni la App mobile di Google Adsense. Google aveva annunciato nel 2019 la soppressione della App per dispositivi mobili Android ed Apple. La cancellazione del servizio però è avvenuta solo da 48ore, senza alcun preavviso per gli utenti.

L'applicazione era stata rimossa dagli App Store nell'aprile 2020. Gli utenti dovranno da ora in poi consultare i loro guadagni accedendo al loro profilo Adsense dal sito dedicato, senza poter fruire dell'utilissima App.