Governo, a Nello Musumeci la delega della Protezione civile

Roma - Al Ministro Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri in cui sono stati rimodulati gli incarichi di alcuni Ministri senza portafoglio al fine di renderli più funzionali all’esercizio delle rispettive deleghe. «Ringrazio il Presidente del Consiglio per questo ulteriore atto di fiducia.

Protezione civile e Casa Italia sono due deleghe di grande responsabilità e, quindi, particolarmente esaltanti, che vanno ad unirsi a quella per le Politiche del mare. Una delega fortemente voluta proprio dal Presidente Giorgia Meloni, che dimostra l’intenzione del Governo di valorizzare il mare come grande forma di rilancio per l’indotto dell’Italia» ha detto Musumeci commentando le nomine decise nel consiglio dei ministri di ieri sera.

Più d'uno aveva notato che la precedente delega ministeriale per Musumeci, Sud e Mare, sono in realtà una scatola vuota.