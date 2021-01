Governo, il giorno della fiducia: i cinque passi per uscire dal tunnel

Roma - Conte non si dimette, assume gli interim dei ministeri lasciati vacanti da Italia Viva e, supportato da Pd e M5S, si prepara oggi alla conta oggi in aula, alla Camera. Questo il primo step, il più facile, per uscire dalla crisi innescata da Renzi, a cui gli ex alleati hanno chiuso la porta in faccia a improponibili rentrée. Non agli “infedeli” però, che assieme ad altri cosiddetti responsabili di FI e Gruppo Misto potrebbero tappare i buchi e assicurare al governo i numeri necessari per approvare le riforme in agenda. E’ questo il secondo step, meno limpido, portato avanti nelle segrete stanze degli ambasciatori nel weekend: affiliare adepti alla causa. Se a Montecitorio non dovrebbero esserci problemi, non si può dire altrimenti per il Senato, dove il premier si recherà per una nuova chiama martedì. Il terzo step, quello decisivo: un voto fiduciario, quindi palese e per appello nominale, che potrebbe risolverebbe l’empasse in tempi rapidi, a soli 5 giorni dalla ritirata dei renziani, ma per cui occorrono almeno 161 ok rispetto ai 150 ufficiali in mano al governo.

In mezzo potrebbe esserci però un passo ulteriore, il quarto, necessario a Conte per prendere tempo: salire al Colle dopo aver incassato il sì di Montecitorio e proporre a Mattarella un esecutivo di minoranza. Una mossa che gli darebbe qualche giorno in più per intercettare i senatori da ingaggiare nella squadra. In caso di flop a Palazzo Madama, dovrà salirci comunque per dimettersi: difficile che il Quirinale gli accordi un terzo incarico per formare una nuova maggioranza, ammesso che glielo chiedesse, dopo averla appena mancata. Il ritorno alle urne sarebbe inevitabile e qui scatterà l’ultimo passo di questa tormentata XVIII legislatura: in piena pandemia sarebbe impensabile riaprire i seggi nelle scuole prima di giugno e quindi si farebbe largo l’ipotesi di un governo di transizione fino alle elezioni, guidato da una personalità terza. Nei corridoi circolano i nomi di Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, e dell’economista Carlo Cottarelli, che nel 2018 fu già incaricato dal capo dello Stato di formare un esecutivo tecnico provvisorio, per le iniziali difficoltà di 5 Stelle e Lega di accordarsi sul nome di Conte. L’ex presidente di Bankitalia e Bce, Mario Draghi, non si scomoderà certo per qualche mese. Chi governa in queste condizioni, ha solo da perdere.